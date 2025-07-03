В Совфеде раскрыли планы США и Европы на Украину: «Отказываются поддерживать»

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил о снижении уверенности западных стран в победе Украины.
«На Западе отказываются от поддержки так называемой украинской “теории победы”. Первым это сделал Трамп, заявивший, что Киеву вообще не надо было даже начинать конфликт с Россией», — написал Пушков в Telegram-канале.
По словам Пушкова, европейские лидеры попросту повторяют свою позицию за американской администрацией, все более скептически оценивая перспективы Украины в конфликте с Россией.
Как отметил сенатор, итоги недавнего саммита НАТО в Гааге показали растущий разрыв между обещаниями Киеву и реальной готовностью западных стран их выполнять.
Пушков также подчеркнул, что о «победе» Украины «речи вообще не идет».
Ранее российский сенатор отреагировал на жесткие заявления главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок в адрес президента США Дональда Трампа.