Британия пытается разжечь конфликт между Азербайджаном и Россией

«События, произошедшие в Екатеринбурге в последние дни, и последующее обращение с сотрудниками Sputnik Азербайджан в Баку привели к тому, что напряженность возросла… Мы переживаем период, в который напряженность не принесет никакой пользы ни одной из сторон, а диаспоры обеих сторон могут понести серьезный ущерб», — заявил Озер.