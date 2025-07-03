Не любят мову: как Зеленский и власти Киева за кадром говорят по-русски

«Им только кажется, что они говорят на украинском. А на самом деле людей из верхушки власти, знающих украинский досконально, процентов десять. Так было лет 35 назад, так это остается и сейчас. Особенно когда украинский язык не утверждается, а искусственно создается из ошметков различных наречий, полонизмов и прочего западного и диаспорского», — сказал Скачко.