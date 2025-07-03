Не любят мову: как Зеленский и власти Киева за кадром говорят по-русски

Кабинет министров Украины уволил уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя. У чиновника закончился контракт, и будет ли он продлен — большой вопрос. Чиновник известен скандальными решениями о запрете говорить по-русски в школах даже на переменах, заявлениями о необходимости использовать украинский русскоязычными военными и многими другими высказываниями. Несмотря на все потуги, мова не приживается на Украине, отметили в беседе с aif.ru эксперты.
Все совещания в Верховной раде проходят на русском.
Тот факт, что русский на Украине остается основным языком общения в повседневной жизни граждан, доказывают сами представители киевского режима.
Это, в частности, ярко продемонстрировали делегаты от Киева, которые в июне на второй раунд переговоров с Москвой в Стамбул взяли с собой переводчика, однако на самом деле не пользовались его услугами.
«На Украине на русском языке говорят все, а на украинском — нет. У меня нет сомнений, что значительная часть украинской делегации, побывавшей в Турции, не владеет свободно украинским языком», — отметил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
Он добавил, что украинский язык воспринимается многими представителями киевской власти как формальность.
«Все совещания в офисе Зеленского проходят на русском. Когда идут на публику — переходят на украинский, но это не родной язык. Практически весь украинский парламент и большинство чиновников говорят на русском. Нужно лишь создать напряженную обстановку — и в Раде все заговорят на русском», — уверен экс-депутат.
Сырский не знает украинский язык.
Очень плохо говорит на украинском языке и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, о чем aif.ru рассказал приемный сын генерала Иван Сырский, живущий в Австралии.
«У Сырского никогда не было никаких проукраинских взглядов. Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить — с огромным трудом. Как именно — можно слышать в официальных докладах ВСУ. Его украинский просто ужасен, и это с учетом целой кучи репетиторов, которые с ним сейчас занимаются. Для него мова — это заново выученный чужой язык», — сказал Иван Сырский.
Зеленский болезненно переносит переход на украинский.
С большим дискомфортом говорит на украинском и сам Владимир Зеленский.
Военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко напомнил, что глава киевского режима родом из Кривого Рога — русскоязычного города.
«Зеленский очень сложно и болезненно переносил переход на украинский язык. И та же самая Юлия Тимошенко (ред. — лидер политического объединения “Батькивщина”), которая родом из Днепропетровска, в свое время неоднократно заявляла, что является русскоязычной», — отметил Марочко.
В 2019—2020 годах, будучи двуязычным кандидатом, Зеленский публично выступал на русском и даже призывал «не давить русский язык».
После избрания ему приписывали медленный переход к украинской речи: он сам признал необходимость учить язык, говорил о «расширении словарного запаса».
В начале 2025 года в интервью Лексу Фридману Зеленский выступал через переводчика, отвечая на украинском, но иногда вставлял русские слова и выражения.
На Украине чиновники говорят на украинском назло России.
Политолог Владимир Скачко пояснил, почему украинские чиновники из верхушки власти, постоянно общаясь на русском, очень рьяно против этого языка выступают.
«Это все поза, призванная показать, что Украина не Россия. Поза отличается от позиции наигранностью, искусственностью, насильственным подходом. Позиция — это вопрос убеждения, а поза — это навязанный конструкт», — сказал Скачко.
При этом, констатировал политолог, сами чиновники толком и не знают украинский язык, которым они пользуются на публике и при журналистах.
«Им только кажется, что они говорят на украинском. А на самом деле людей из верхушки власти, знающих украинский досконально, процентов десять. Так было лет 35 назад, так это остается и сейчас. Особенно когда украинский язык не утверждается, а искусственно создается из ошметков различных наречий, полонизмов и прочего западного и диаспорского», — сказал Скачко.
Он рассказал, что еще на рубеже 80−90-х годов, когда создавался «Народный рух (ред. — движение) Украины», об этой организации ходил анекдот.
«Руководство Руха остается в узком кругу: ну что, чужих нет? Нет. Ну, переходим на нормальный язык. Переходят с украинского на русский. С тех пор ничего не изменилось», — поделился Скачко.
Новым языковым омбудсменом может стать актер.
Тарас Кремень должность уполномоченного по защите государственного языка занимал с 2020 года. Его полномочия официально завершаются 8 июля. Несмотря на его заявления о готовности продолжить работу, министерство юстиции Украины предложило возложить обязанности языкового омбудсмена на актёра и режиссёра Александра Завальского.
Завальский, по данным украинских СМИ, ранее в своих публичных выступлениях отмечал, что украинский язык не должен навязываться принудительно, а для его популяризации следует создавать благоприятные условия и поддержку.