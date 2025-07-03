Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подольская: 31 декабря будет выходным днем

Россияне получат дополнительный выходной 31 декабря 2025 года за счёт переноса праздничного дня с 5 января.

Источник: Аргументы и факты

Россияне получат дополнительный выходной 31 декабря 2025 года за счёт переноса праздничного дня с 5 января, который в этом году выпал на воскресенье.

Об этом РИА Новости сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По её словам, последний день декабря будет нерабочим исключительно из-за переноса, а не как установленный праздничный выходной. В связи с этим 30 декабря 2025 года останется полноценным рабочим днём без сокращенного графика.

Напомним, что по Трудовому кодексу РФ новогодние каникулы охватывают период с 1 по 8 января и включают в себя официальные праздничные дни.

Ранее Минтруд РФ разработал проект календаря праздничных и выходных дней на будущий год. Новогодние каникулы в 2026 году будут длиться 12 дней.