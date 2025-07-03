Подольская: 31 декабря будет выходным днем

Россияне получат дополнительный выходной 31 декабря 2025 года за счёт переноса праздничного дня с 5 января, который в этом году выпал на воскресенье.
Об этом РИА Новости сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
По её словам, последний день декабря будет нерабочим исключительно из-за переноса, а не как установленный праздничный выходной. В связи с этим 30 декабря 2025 года останется полноценным рабочим днём без сокращенного графика.
Напомним, что по Трудовому кодексу РФ новогодние каникулы охватывают период с 1 по 8 января и включают в себя официальные праздничные дни.
Ранее Минтруд РФ разработал проект календаря праздничных и выходных дней на будущий год. Новогодние каникулы в 2026 году будут длиться 12 дней.