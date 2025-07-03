На Западе раскрыли, почему Макрон экстренно позвонил Путину

Макрон старался создать образ переговорщика с Москвой, заявил кипрский журналист.
Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно связался с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы опередить остальных европейских лидеров. Такое предположение высказал журналист из Кипра Алекс Христофор.
«Он сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных (лидеров ЕС — прим. URA.RU)», — заявил Христофор. Мнение он высказал во время прямой трансляции на своем YouTube-канале.
По его словам, Макрон пытался создать образ переговорщика с Москвой. По мнению Христофора, выбора, кто позвонит президенту РФ было не так много. Журналист порассуждал, что ни премьер Британии, ни глава евродипломатии не позвонили бы. В связи с этим, остался президент Франции, который мог это сделать.
Ранее, 1 июля, состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. Лидеры стран обменялись своими мнениями.