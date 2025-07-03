На Западе раскрыли, почему Макрон экстренно позвонил Путину

По его словам, Макрон пытался создать образ переговорщика с Москвой. По мнению Христофора, выбора, кто позвонит президенту РФ было не так много. Журналист порассуждал, что ни премьер Британии, ни глава евродипломатии не позвонили бы. В связи с этим, остался президент Франции, который мог это сделать.