СМИ увидели критическую точку в конфликте на Украине из-за решения США

По информации издания, решение США о приостановке поставок может привести к серьёзным последствиям.
«Изнурительная война на Украине достигла критической точки», — сообщает издание.
Журналисты отмечают несколько проблем. На Украине наблюдается нехватка боеприпасов и оборонительного вооружения. Также ощущается дефицит войск. Высокие потери среди военнослужащих составляют около 400 000 солдат. Кроме того, многие молодые граждане дезертируют и уезжают за границу, чтобы избежать призыва.
«Другими словами, в войне на истощение преимущество у России. Что действительно было у Украины, так это твёрдая поддержка Соединённых Штатов», — указывают авторы статьи.
Напомним, 2 июля Вашингтон приостановил поставки некоторых видов вооружений Украине. Речь идёт о десятках ракет для ЗРК Patriot, более ста ракет Hellfire и десятках ракет Stinger. Причиной стало исчерпание запасов вооружённых сил США. Однако в Госдепартаменте подчеркнули, что приостановка касается только одного аспекта помощи, а не всей поддержки в целом.