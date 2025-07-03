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СМИ увидели критическую точку в конфликте на Украине из-за решения США

Конфликт на Украине достиг важного момента из-за действий Вооружённых сил России и решения США приостановить поставки зенитных ракет Patriot. Такой вывод сделали журналисты американской газеты The Washington Post.

Источник: Life.ru

По информации издания, решение США о приостановке поставок может привести к серьёзным последствиям.

«Изнурительная война на Украине достигла критической точки», — сообщает издание.

Журналисты отмечают несколько проблем. На Украине наблюдается нехватка боеприпасов и оборонительного вооружения. Также ощущается дефицит войск. Высокие потери среди военнослужащих составляют около 400 000 солдат. Кроме того, многие молодые граждане дезертируют и уезжают за границу, чтобы избежать призыва.

«Другими словами, в войне на истощение преимущество у России. Что действительно было у Украины, так это твёрдая поддержка Соединённых Штатов», — указывают авторы статьи.

Напомним, 2 июля Вашингтон приостановил поставки некоторых видов вооружений Украине. Речь идёт о десятках ракет для ЗРК Patriot, более ста ракет Hellfire и десятках ракет Stinger. Причиной стало исчерпание запасов вооружённых сил США. Однако в Госдепартаменте подчеркнули, что приостановка касается только одного аспекта помощи, а не всей поддержки в целом.