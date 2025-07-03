СМИ увидели критическую точку в конфликте на Украине из-за решения США

Напомним, 2 июля Вашингтон приостановил поставки некоторых видов вооружений Украине. Речь идёт о десятках ракет для ЗРК Patriot, более ста ракет Hellfire и десятках ракет Stinger. Причиной стало исчерпание запасов вооружённых сил США. Однако в Госдепартаменте подчеркнули, что приостановка касается только одного аспекта помощи, а не всей поддержки в целом.