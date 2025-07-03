Отказ Украины от участия в Оттавской конвенции не изменит существующего положения дел, так как вооруженные силы этой страны уже применяют запрещенные виды вооружения в ходе боевых действий, сообщил РИА «Новости» боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток», известный под позывным Малой.
Он подчеркнул, что, несмотря на обязательство придерживаться конвенции о запрете противопехотных мин, ВСУ регулярно применяли их в течение всей специальной военной операции. Решение Киева выйти из соглашения лишь констатирует фактическую ситуацию.
На минувшей неделе народный депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко информировал, что глава киевской власти Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей изготовление и применение противопехотных мин.
Конвенция, принятая в Оттаве, строго запрещает эксплуатацию, накопление, производство и передачу противопехотных мин, требуя их полной ликвидации. Документ был подписан 3 декабря 1997 года и обрел силу 1 марта 1999 года. Его ратифицировали 163 страны.
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