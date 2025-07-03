Отказ Украины от участия в Оттавской конвенции не изменит существующего положения дел, так как вооруженные силы этой страны уже применяют запрещенные виды вооружения в ходе боевых действий, сообщил РИА «Новости» боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток», известный под позывным Малой.