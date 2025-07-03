Беларусь отмечает сегодня День Независимости

Традиционно 3 июля праздничные мероприятия пройдут во всех городах страны, но самые масштабные торжества планируются в Минске.
По традиции, утром представители власти, общественных, политических партий, депутаты, молодежь возложат цветы к обелиску на Площади Победы и к стеле «Минск — город-герой».
Всего в столице запланированы более 150 различных праздничных и торжественных мероприятий во всех районах города.
Одним из центральных событий в столице станет гала-концерт «Сильны в единстве, едины в песне», который состоится у стелы «Минск — город герой». Завершится он традиционной акцией «Споем гимн вместе». После этого в 23:00 в нескольких точках города будет дан красочный фейерверк.
Еще одной центральной площадкой станет мемориальный комплекс «Курган Славы». Там кроме торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости будут развернуты различные локации — мастер-классы дадут мастера декоративно-прикладного искусства, состоится концерт.
Милиция, спасатели и медики в этот день будут работать в усиленном режиме.
День Независимости отмечается в Беларуси каждый год 3 июля, является государственным праздником и выходным. Он установлен в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 3 июля 1944 года.