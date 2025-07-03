Беларусь отмечает сегодня День Независимости

Одним из центральных событий в столице станет гала-концерт «Сильны в единстве, едины в песне», который состоится у стелы «Минск — город герой». Завершится он традиционной акцией «Споем гимн вместе». После этого в 23:00 в нескольких точках города будет дан красочный фейерверк.