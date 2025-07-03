Ему подошло бы имя «Квазимодо»: Военкор Коц рассказал про испытания наземного FPV-дрона, созданного умельцами на передовой

На передовой российские умельцы активно тестируют новый тип наземного FPV-дрона, который может стать важным оружием в борьбе с противником. Это устройство работает по аналогии с обычными FPV-дронами, но передвигается робот по земле. Его испытывают в блиндажной лаборатории дроноводы 27-го артиллерийского полка 6-й дивизии.
Военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал о новом изобретении.
— Основная задача — добраться до опорника противника и взорваться вместе с ним. Тот же самый FPV-дрон, только наземный, — поделился военкор.
Для работы с таким устройством используются катушки с оптоволокном, необходимые для передачи сигнала, как в воздушных FPV-дронах. Их крепят к железной платформе.
— Затем приматываются аккумуляторы. На случай обрыва оптоволокна имеется радиоканал управления. А для усиления сигнала на коптере в воздух поднимается ретранслятор. В целом прототип рабочий, — рассказал Коц.
Пока у нового дрона нет официального названия, однако ему идеально подошло бы имя «Квазимодо» из-за катушек, которые похожи на большой горб, заявил Коц. Дрон успешно двигался по дороге и по бездорожью, но при попытке забраться на опорник перевернулся из-за неровного распределения веса. Когда к нему будет установлена противотанковая мина, по мнению военкора, проблема будет решена.