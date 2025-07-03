Ему подошло бы имя «Квазимодо»: Военкор Коц рассказал про испытания наземного FPV-дрона, созданного умельцами на передовой

Пока у нового дрона нет официального названия, однако ему идеально подошло бы имя «Квазимодо» из-за катушек, которые похожи на большой горб, заявил Коц. Дрон успешно двигался по дороге и по бездорожью, но при попытке забраться на опорник перевернулся из-за неровного распределения веса. Когда к нему будет установлена противотанковая мина, по мнению военкора, проблема будет решена.