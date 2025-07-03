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Лукашенко: белорусы последовательно двигаются к успеху по пути справедливости и созидания

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

«Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики) — праздником, воплощающим в себе героизм, трудовую доблесть и веру суверенной и сильной духом нации в счастливое будущее. Дата освобождения столицы Родины от фашистского гнета ознаменовала восстановление мирной жизни и навсегда стала для белорусов символом борьбы за свободу, примером мужества и немеркнущим ориентиром для новых поколений», — говорится в поздравлении.

Как отметил Александр Лукашенко, приумножая наследие прошлого трудом и талантами современников, отстаивая исконные ценности и правду, белорусы последовательно двигаются к успеху по пути справедливости и созидания.

«Убежден, что память о героическом прошлом и сопричастность общему делу, любовь к Отечеству и гордость за его достижения помогут нам сделать Беларусь благополучной и процветающей», — подчеркнул Президент.

Поздравление Президента с Днем Независимости Республики Беларусь

Дорогие белорусы!

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики) — праздником, воплощающим в себе героизм, трудовую доблесть и веру суверенной и сильной духом нации в счастливое будущее.

Дата освобождения столицы Родины от фашистского гнета ознаменовала восстановление мирной жизни и навсегда стала для белорусов символом борьбы за свободу, примером мужества и немеркнущим ориентиром для новых поколений.

Приумножая наследие прошлого трудом и талантами современников, отстаивая исконные ценности и правду, мы последовательно двигаемся к успеху по пути справедливости и созидания.

Убежден, что память о героическом прошлом и сопричастность общему делу, любовь к Отечеству и гордость за его достижения помогут нам сделать Беларусь благополучной и процветающей.

В этот особенный день желаю всем крепкого здоровья, мира и добра.

С праздником, с Днем Республики!

Александр Лукашенко,

3 июля 2025 года.

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