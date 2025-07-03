Лукашенко: белорусы последовательно двигаются к успеху по пути справедливости и созидания

«Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики) — праздником, воплощающим в себе героизм, трудовую доблесть и веру суверенной и сильной духом нации в счастливое будущее. Дата освобождения столицы Родины от фашистского гнета ознаменовала восстановление мирной жизни и навсегда стала для белорусов символом борьбы за свободу, примером мужества и немеркнущим ориентиром для новых поколений», — говорится в поздравлении.