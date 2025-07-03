Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан считает, что Зеленскому еще не поздно сделать выбор в пользу мира

Премьер-министр Венгрии считает, что Владимиру Зеленскому еще можно изменить риторику.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что у Владимира Зеленского ещё есть шанс изменить свою политику и направить её на достижение мира в стране.

«Год назад я посетил Киев, — написал Орбан в своих социальных сетях. — Мы провели долгие переговоры с президентом Зеленским о прекращении огня и установлении мира. Я тогда предупредил его, что время не на его стороне. Русские готовятся к затяжной войне, в США скоро произойдут серьёзные изменения, а Европа истощена. Но президент Зеленский нас не послушал».

Орбан подчеркнул, что Зеленский «с уверенностью актёра на сцене настаивал на продолжении войны».

«Венгрия остаётся на стороне мира, — заявил Орбан. — Ещё не поздно президенту Зеленскому присоединиться к нам».

Ранее Виктор Орбан выступил с заявлением, что Евросоюз не должен принимать Украину в объединение ценой собственного уничтожения.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше