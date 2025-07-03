Орбан считает, что Зеленскому еще не поздно сделать выбор в пользу мира

«Год назад я посетил Киев, — написал Орбан в своих социальных сетях. — Мы провели долгие переговоры с президентом Зеленским о прекращении огня и установлении мира. Я тогда предупредил его, что время не на его стороне. Русские готовятся к затяжной войне, в США скоро произойдут серьёзные изменения, а Европа истощена. Но президент Зеленский нас не послушал».