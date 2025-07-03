Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что у Владимира Зеленского ещё есть шанс изменить свою политику и направить её на достижение мира в стране.
«Год назад я посетил Киев, — написал Орбан в своих социальных сетях. — Мы провели долгие переговоры с президентом Зеленским о прекращении огня и установлении мира. Я тогда предупредил его, что время не на его стороне. Русские готовятся к затяжной войне, в США скоро произойдут серьёзные изменения, а Европа истощена. Но президент Зеленский нас не послушал».
Орбан подчеркнул, что Зеленский «с уверенностью актёра на сцене настаивал на продолжении войны».
«Венгрия остаётся на стороне мира, — заявил Орбан. — Ещё не поздно президенту Зеленскому присоединиться к нам».
Ранее Виктор Орбан выступил с заявлением, что Евросоюз не должен принимать Украину в объединение ценой собственного уничтожения.