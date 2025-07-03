«Идет создание нового рода войск»: офицер «Тобол» рассказал, как FPV-дроны меняют ход боев

«Тобол» прошел длинный путь от номера артиллерийского расчета до Михайловской академии в Петербурге, а затем получил новое назначение. По его словам, на передовой все меняется: приходится привыкать к новым звукам, таким как полет FPV-дронов и шум дрон-детекторов, а также адаптироваться к РЭБу.