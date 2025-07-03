«Идет создание нового рода войск»: офицер «Тобол» рассказал, как FPV-дроны меняют ход боев

Российские бойцы активно применяют FPV-дроны в зоне СВО. Аппараты стали одним из главных инструментов для поражения противника. Замкомандира 27-го артиллерийского полка 6-й дивизии с позывным «Тобол» рассказал военному корреспонденту KP.RU Александру Коцу, как беспилотники меняют ход боевых действий.
— Война перешла в воздушную плоскость. FPV (легкие дроны-камикадзе с управлением от первого лица. — Ред.) на текущий момент — это одно из основных средств огневого поражения. И это направление, которое продолжает очень быстро, интенсивно изменяться и прогрессировать. Я думаю, это только начало, — заявил боец.
«Тобол» прошел длинный путь от номера артиллерийского расчета до Михайловской академии в Петербурге, а затем получил новое назначение. По его словам, на передовой все меняется: приходится привыкать к новым звукам, таким как полет FPV-дронов и шум дрон-детекторов, а также адаптироваться к РЭБу.
— Идет создание нового рода войск — беспилотного. Он требует узконаправленных спецов. И хотелось бы, чтобы на это обратили внимание при отборе кадров, — сказал офицер.
Говоря о новых технологиях, боец отметил, что они постоянно пытаются внедрить что-то новое. Все проверяется в боевых условиях, и часто не отходя от линии соприкосновения.