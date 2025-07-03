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Названа причина экстренного звонка Макрона Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно созвонился с главой российского государства Владимиром Путиным ради захвата инициативы перед другими европейскими лидерами.

Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно созвонился с главой российского государства Владимиром Путиным ради захвата инициативы перед другими европейскими лидерами. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Он сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных», — считает он.

Христофору уверен, что у евролидеров не было особого выбора, кто должен был позвонить Путину. Поэтому Макрон не стал дожидаться, пока это сделает кто-то другой быстрее него.

В качестве возможных звонящих журналист предложил британского премьера Стармера, главу Еврокомиссии фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каллас. Христофору на этом скудном перечне остановился и подчеркнул, что у Макрона не было выбора.

Путин и Макрон общались по телефону в минувший вторник. Беседа длилась около двух часов. Лидеры стран обсудили украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и другие вопросы. В ходе переговоров появилась договоренность о дальнейших личных контактах.

Ранее «МК» писал, что телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным свидетельствует о признании европейскими лидерами скорого военного поражения Украины.