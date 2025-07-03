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Президент Южной Кореи заявил о возможном объединении с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выступил за путь к объединению Корейского полуострова, подчеркнув важность сохранения национальной общности.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выступил за путь к объединению Корейского полуострова, подчеркнув важность сохранения национальной общности. На пресс-конференции глава государства заявил, что Конституция страны предусматривает исключительно мирное воссоединение, а не поглощение Сеулом северного соседа.

«По возможности нужно признавать существование [друг друга], идти по взаимовыгодному пути», — пояснил Ли Чжэ Мён. Он напомнил, что с момента Корейской войны прошло лишь 80 лет — незначительный срок в исторической перспективе.

Отдельно президент отметил позитивную динамику в межкорейских отношениях после отключения пропагандистских громкоговорителей на границе. Реакция КНДР, по его словам, превзошла ожидания: Пхеньян оперативно прекратил трансляцию ответного шума.

Ранее президент Южной Кореи заявил о курсе на улучшение отношений с Россией и Китаем.