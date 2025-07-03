Федоров: группа боевиков ВСУ сдалась в плен под Каменским

Группа украинских военных взята в плен на запорожском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военкор Кирилл Федоров.
По его словам, военнослужащие противника решили сложить оружие после штурма российскими бойцами одного из опорных пунктов в окрестностях села Каменское.
Военкор не уточнил точное число сдавшихся в плен боевиков ВСУ.
Напомним, накануне стало известно о взятии в плен нескольких украинских военных в районе села Разино в ДНР, где российские бойцы захватили пункт управления противника.