В 2016 году спецслужбы США обвинили РФ во вмешательстве в выборы в Штатах. Действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф некоторое время назад заявил, что Барак Обама на закате своего второго президентского срока вместе с работавшими на тот момент директорами национальной разведки США, ЦРУ и ФБР Джеймсом Клэппером, Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми договорились выпустить доклад о якобы вмешательстве РФ в американские выборы, чтобы таким образом подставить кандидата Дональда Трампа на его первом президентском сроке.