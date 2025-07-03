Сын президента США Дональд Трамп-младший выразил мнение, что Джон Рэтклифф, занимающий пост директора ЦРУ, должен и дальше разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.
«Даже сотрудники ЦРУ признают, что Джон Бреннан и его приближённые сфабриковали ложную “оценку разведывательного сообщества”, чтобы навредить Трампу, выдвигая абсурдные обвинения в адрес России. Продолжайте говорить правду, директор Рэтклифф», — написал Дональд Трамп-младший в соцсетях.
В 2016 году спецслужбы США обвинили РФ во вмешательстве в выборы в Штатах. Действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф некоторое время назад заявил, что Барак Обама на закате своего второго президентского срока вместе с работавшими на тот момент директорами национальной разведки США, ЦРУ и ФБР Джеймсом Клэппером, Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми договорились выпустить доклад о якобы вмешательстве РФ в американские выборы, чтобы таким образом подставить кандидата Дональда Трампа на его первом президентском сроке.