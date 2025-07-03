США собираются применить российские технологии для модернизации своих танков Abrams. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отечественном ВПК.
В Пентагоне планируют обеспечить более эффективную защиту американских боевых машин после того как они потерпели фиаско на полях сражений в зоне спецоперации. По данным собеседника агентства, новый вид «Абрамсов» будет включать дополнительное спецпокрытие для уменьшения тепловой заметности.
Кроме того, американцы хотят обеспечить защиту танков и от угрозы сверху в виде дронов. Для этого они собираются установить пассивную защиту в виде так называемых «мангалов», которые активно используются российскими танкистами на передовой.
«По сути, новые меры американского ВПК повторяют то, что российские танкостроители применяют уже давно. Спецпокрытие — это аналог нашей “Накидки”, дополнительная защита от угроз верхней полусферы — аналог нашего набора экранов, решеток и выносных конструкций наподобие “мангала”, — пояснил источник.
По данным агентства, США уже применили другие российские технологии. В частности, начали использовать динамическую защиту. Хотя еще около полувека назад активно критиковали ее.