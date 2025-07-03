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США пытаются модернизировать танки Abrams на опыте РФ

США собираются применить российские технологии для модернизации своих танков Abrams.

США собираются применить российские технологии для модернизации своих танков Abrams. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отечественном ВПК.

В Пентагоне планируют обеспечить более эффективную защиту американских боевых машин после того как они потерпели фиаско на полях сражений в зоне спецоперации. По данным собеседника агентства, новый вид «Абрамсов» будет включать дополнительное спецпокрытие для уменьшения тепловой заметности.

Кроме того, американцы хотят обеспечить защиту танков и от угрозы сверху в виде дронов. Для этого они собираются установить пассивную защиту в виде так называемых «мангалов», которые активно используются российскими танкистами на передовой.

«По сути, новые меры американского ВПК повторяют то, что российские танкостроители применяют уже давно. Спецпокрытие — это аналог нашей “Накидки”, дополнительная защита от угроз верхней полусферы — аналог нашего набора экранов, решеток и выносных конструкций наподобие “мангала”, — пояснил источник.

По данным агентства, США уже применили другие российские технологии. В частности, начали использовать динамическую защиту. Хотя еще около полувека назад активно критиковали ее.