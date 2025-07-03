МО РФ озвучила регионы, подвергшиеся ночной атаке ВСУ

За минувшую ночь российские системы ПВО отразили несколько террористических атак киевского режима на регионы РФ. Всего было уничтожено 69 вражеских беспилотников над пятью субъектами, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
Почти половина — 27 БПЛА — направлялась в сторону Белгородской области, на пять меньше сбили на подлете к Воронежу. Еще десяток воздушных целей уничтожено в небе над Липецкой областью.
Подверглись атаке и еще два российских региона — Курская область и Крым. Над ними противовоздушная оборона обнаружила и уничтожила восемь и два БПЛА соответственно.
Ранее «МК» писал, что в Липецкой области обломки сбитого беспилотника упали на частный дом, в результате чего погибла 70-летняя женщина.