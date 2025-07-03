Юрий Слюсарь: «Стратегия развития Дона должна отвечать интересам жителей»

«Стратегия — это не мертвый документ, не цифры на бумаге. Это то, как будут жить люди в Донском крае в перспективе. Ее надо соотнести с учетом национальных целей развития, обозначенных президентом. В донской экономике есть сильные стороны: уникальное географическое положение, транспортная связанность, успешная система образования. На Дону развито сельское хозяйство, сильный промышленный потенциал. И, конечно, есть люди, которые любят свою землю, дорожат своей историей. Дорабатывая стратегию надо сделать ставку на проекты технологического лидерства, не забыть о традиционных отраслях и поддержать то, что сегодня только зарождается», — считает Виктория Абрамченко.