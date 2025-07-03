Юрий Слюсарь: «Стратегия развития Дона должна отвечать интересам жителей»

На ней были представлены предложения, отобранные в ходе обсуждения с представителями бизнеса, власти, науки, депутатского корпуса. Круглые столы работали по направлениям: «Малый и средний бизнес», «Инвестиции», «Экспорт, в том числе технологическая и промышленная кооперация, экспорт услуг», «Производительность труда», «Туризм», «Креативные индустрии», «Сельское хозяйство и АПК», «Потребительский рынок», «Развитие логистического потенциала». Каждой командой по своему направлению были внесены конкретные предложения. Все они будут проанализированы профильными ведомствами и учтены при доработке Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.
Виктория Абрамченко поблагодарила главу региона за идею пригласить к диалогу о будущем Ростовской области экспертов и общественность.
«Стратегия — это не мертвый документ, не цифры на бумаге. Это то, как будут жить люди в Донском крае в перспективе. Ее надо соотнести с учетом национальных целей развития, обозначенных президентом. В донской экономике есть сильные стороны: уникальное географическое положение, транспортная связанность, успешная система образования. На Дону развито сельское хозяйство, сильный промышленный потенциал. И, конечно, есть люди, которые любят свою землю, дорожат своей историей. Дорабатывая стратегию надо сделать ставку на проекты технологического лидерства, не забыть о традиционных отраслях и поддержать то, что сегодня только зарождается», — считает Виктория Абрамченко.
Все решения и предложения, вошедшие в стратегию, должны отвечать интересам жителей, подчеркнул глава региона.
«Экономика лежит в основе всего. От неё зависят понятные каждому вещи: новые больницы и школы, хорошие дороги, ухоженные дворы, социальные программы — всё то, что делает жизнь людей удобней и комфортней. И в этом смысле сегодня, наверное, одна из самых важных стратегических сессий. В диалоге с экспертами мы обсуждаем конкретные предложения, которые позволят укреплять донскую экономику. Все решения и предложения должны отвечать интересам жителей и менять жизнь людей к лучшему», — сказал Юрий Слюсарь.
Глава региона пояснил, что на основании идей и инициатив, предложенных экспертами, будет сформирован чёткий стратегический план, который поможет развитию региона.
«Наша общая цель — сделать Ростовскую область самым сильным регионом юга России, гордостью страны», — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, впервые идею обновить существующую стратегию развития области глава региона озвучил в апреле. Тогда он отметил, что она должна соотноситься с новыми национальными целями, объявленными Президентом РФ, и нацпроектами, а также отвечать текущим задачам. Глава региона пригласил к обсуждению документа экспертное сообщество. Кроме того, он также предложил провести стратегические сессии и во всех муниципалитетах Дона, чтобы в них могли принять участие жители региона.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.