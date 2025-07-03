Котенок: войска РФ подошли к Новоандреевке на запорожском направлении

Продвигающиеся на запорожском направлении российские подразделения подошли к селу Новоандреевка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Нашим подразделениям удалось продвинуться почти к южной окраине Новоандреевки и юго-западнее Новоданиловки», — написал он.
Котенок сообщил также о взятии российскими бойцами под контроль территории к югу от реки Янчекрак в районе Каменского и об ожесточенных боях в северной части села Малые Щербаки.
Ранее стало известно о сдаче в плен группы украинских военнослужащих под Каменским.