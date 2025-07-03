Александр Скрябин: «Торговые павильоны не должны мешать жителям»

С докладом выступил начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Алексей Зайдлин. Он рассказал о принимаемых мерах по борьбе с незаконными НТО.
— В отношении лиц, осуществляющих незаконную торговлю, принимаются меры административного воздействия. За 2024 год составлено почти 2000 протоколов об административной ответственности, из них по статье 5.1 (за нарушение правил благоустройства) — 1 003, по статье 8.2 (торговля в неустановленных местах) — 906. Административными комиссиями по результатам рассмотрения протоколов назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 4 миллиона 167 тысяч рублей. От самовольно размещенных НТО в 2024 году освобождено 230 муниципальных земельных участков. За 5 месяцев 2025 года — 71 муниципальный земельный участок, — проинформировал Алексей Зайдлин.
Глава города обратил внимание на комментарии жителей в соцсетях о торговых точках на ул. Пушкинской и ул. Зорге, которые размещаются самовольно без соответствующих разрешений. Александр Скрябин поручил Управлению торговли, главам районов провести совместную работу с привлечением сотрудников полиции и Роспотребнадзора для оперативного пресечения подобных фактов.
— Несанкционированная торговля не только портит облик города, но и создает риски для здоровья и безопасности ростовчан. Моя позиция остается неизменной: мы не намерены создавать препятствия для развития малого бизнеса, но при этом предпринимателям необходимо соблюдать единые для всех требования. Ключевой здесь момент — торговые павильоны должны размещаться в соответствии с правилами благоустройства и не должны мешать нашим жителям, — подчеркнул глава города.
Также Александр Скрябин поручил заместителю главы Администрации города по ЖКХ Станиславу Марченко совместно с районами проработать вопрос благоустройства территорий после демонтажа торговых объектов.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.