Александр Скрябин: «Торговые павильоны не должны мешать жителям»

— В отношении лиц, осуществляющих незаконную торговлю, принимаются меры административного воздействия. За 2024 год составлено почти 2000 протоколов об административной ответственности, из них по статье 5.1 (за нарушение правил благоустройства) — 1 003, по статье 8.2 (торговля в неустановленных местах) — 906. Административными комиссиями по результатам рассмотрения протоколов назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 4 миллиона 167 тысяч рублей. От самовольно размещенных НТО в 2024 году освобождено 230 муниципальных земельных участков. За 5 месяцев 2025 года — 71 муниципальный земельный участок, — проинформировал Алексей Зайдлин.