Конфликт на Украине достиг переломного момента, а причиной этому стали действия ВС РФ и приостановка поставок ВСУ зенитных ракет Patriot со стороны США. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
«Западные покровители Украины предупреждают, что без немедленного увеличения помощи правительство в Киеве может потерпеть катастрофический крах», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что у ВСУ наблюдается критическая нехватка вооружения и военнослужащих.
Немецкая газета Bild утверждает, что Украине хватит запасов боеприпасов только до конца лета. По словам военного эксперта Карло Масалы, на которого ссылается СМИ, есть риск возникновения острой нехватки ресурсов до того момента, пока европейские страны не примут меры для решения этой проблемы.