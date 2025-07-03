Washington Post: конфликт на Украине достиг переломного момента

Немецкая газета Bild утверждает, что Украине хватит запасов боеприпасов только до конца лета. По словам военного эксперта Карло Масалы, на которого ссылается СМИ, есть риск возникновения острой нехватки ресурсов до того момента, пока европейские страны не примут меры для решения этой проблемы.