Боец ВС РФ: ВСУ применяли запрещённое оружие и до выхода из Оттавской конвенции

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление и производство противопехотных мин. Эта конвенция была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года, к ней присоединились 163 страны.