Путин поручил доложить о проекте скоростной магистрали Москва — Екатеринбург

Накануне во время видеоконференции вице-премьер Виталий Савельев доложил главе государства о ходе строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург и рассказал о планах возведения других скоростных железных дорог, в том из Москвы в Екатеринбург и Минск. Он пообещал представить предложения по проектам к весне.