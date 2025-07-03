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Путин поручил доложить о проекте скоростной магистрали Москва — Екатеринбург

Владимир Путин поручил подготовить предложения по проекту ВСМ Москва — Екатеринбург.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин поручил правительству к концу марта 2026 года подготовить предложения по срокам и характеристикам проектов ВСМ. В том числе это касается высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Екатеринбург.

Накануне во время видеоконференции вице-премьер Виталий Савельев доложил главе государства о ходе строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург и рассказал о планах возведения других скоростных железных дорог, в том из Москвы в Екатеринбург и Минск. Он пообещал представить предложения по проектам к весне.

«Все правильно излагаете. Весна следующего года заканчивается в конце марта 2026-го. К этому времени я надеюсь получить у вас конкретные предложения по параметрам и по срокам каждого проекта в рамках ВСМ», — цитирует ответ Владимира Путина агентство «Регнум».

Ранее ЕАН писал, что в Свердловской области ведется строительство двух цехов, которые будут выпускать поезда для ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург. Согласно плану, по высокоскоростной магистрали можно будет добираться из Москвы в столицу Урала за 6 часов 36 минут. Для этого потребуется 90 поездов.

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