Politico: Украина изменила тактику в выпрашивании оружия у США

Однако, по данным издания, конкретных договоренностей пока достигнуто не было. Один из источников подчеркнул, что любая передача вооружения США третьим странам для нужд Украины требует предварительного согласия Вашингтона, и такие вопросы сейчас находятся в стадии обсуждения.