Politico: Украина изменила тактику в выпрашивании оружия у США

Киев скорректировал свою тактику для получения военной помощи от Соединённых Штатов. Теперь украинское руководство хочет приобретать оружие США через посредничество европейских стран, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники.
Как отмечается в публикации, согласно схеме Киева, некоторые страны Европы могут закупать американское оружие за счёт своих военных бюджетов с последующей передачей его Украине.
Однако, по данным издания, конкретных договоренностей пока достигнуто не было. Один из источников подчеркнул, что любая передача вооружения США третьим странам для нужд Украины требует предварительного согласия Вашингтона, и такие вопросы сейчас находятся в стадии обсуждения.
Кроме того, в ходе переговоров также планируется затронуть вопрос снятия ограничений на использование Украиной американского оружия.
Ранее издание The Washington Post писало о переломном моменте в украинском конфликте. Причиной этому стали действия ВС РФ и приостановка поставок Киеву американских зенитных ракет Patriot.