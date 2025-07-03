«ВСУ вздрогнут»: стало известно об испытаниях лазерного «лучемёта» в РФ

Первый опытный образец лазерного антидронового «лучемёта» в рамках проекта «Посох» пройдет испытания до конца лета 2025 года.
Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на заявление руководителя компании-разработчика. Как пояснил директор организации, данное средство поражения бесшумно и мгновенно выводит из строя уязвимые компоненты БПЛА с помощью сфокусированного лазерного излучения.
«Для нас приоритетная цель поражения — украинский дрон “Лютый”, который мы должны сжечь лазером на дистанции 1500 метров», — указал собеседник агентства.
Он уточнил, что перспективная разработка за один цикл работы способна нейтрализовать десятки целей. В отличие от огнестрельных и ракетных систем, лазерный луч не производит акустического воздействия, не имеет визуальных признаков применения и достигает цели со скоростью света, подчеркнул представитель компании.
Добавим, что в случае успешных испытаний компания сможет изготовить предсерийную партию «лучемётов».
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