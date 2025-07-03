У Трампа нашли очередное болезненное сходство с Байденом

Президент США Дональд Трамп может быть болен деменцией. К такому выводу пришли журналисты после его ответа по поводу содержания мигрантов в центре «Аллигаторовый Алькатрас», передает британский таблоид Daily Star.
«Недавние высказывания Дональда Трампа вновь вызвали опасения по поводу его психического здоровья, поскольку он, по-видимому, назвал себя “заключенным” и заявил, что ему предстоит провести “много времени” в новой тюрьме “Аллигаторовый Алькатрас”, — говорится в сообщении.
Видеозапись со странным ответом Трампа мгновенно разлетелась по соцсетям. Пользователи стали выдвигать свои версии по поводу здоровья хозяина Белого дома, предполагая нарушение когнитивных способностей.
Трамп в минувший вторник побывал в новой центре для содержания мигрантов во Флориде, который и носит название «Аллигаторовый Алькатрас». Он предусматривает размещение до 5 тысяч человек.
Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп постепенно превращается в своего предшественника Джо Байдена из-за втягивания Америки в новый военный конфликт.