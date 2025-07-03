На Западе Макрона уличили в желании опередить других лидеров ЕС после звонка Путину

Напомним, Путин и Макрон поговорили 1 июля впервые с 2022 года. В ходе беседы политика затронули темы украинского кризиса, эскалации напряжённости между Ираном и Израилем, а также недавних ударов США по ядерным объектам Исламской республики. Лидеры договорились о дальнейших контактах для выработки единого подхода к происходящему на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, беседа прошла в конструктивном ключе. Макрон хочет продолжать переговоры с Путиным.