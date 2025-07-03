На Западе Макрона уличили в желании опередить других лидеров ЕС после звонка Путину

По его словам, Макрон действовал импульсивно и хотел стать первым, кто позвонит Путину, обойдя остальных лидеров ЕС.
Журналист отметил, что у европейских политиков было немного вариантов, кто мог бы решиться на такой шаг, поэтому французский президент и попытался перехватить инициативу у своих коллег.
Христофору добавил, что альтернативы Макрону практически не было: вряд ли на эту роль подходили британский премьер Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас или другие сторонники глобализма. По его мнению, у французского лидера просто не оставалось другого выбора.
Напомним, Путин и Макрон поговорили 1 июля впервые с 2022 года. В ходе беседы политика затронули темы украинского кризиса, эскалации напряжённости между Ираном и Израилем, а также недавних ударов США по ядерным объектам Исламской республики. Лидеры договорились о дальнейших контактах для выработки единого подхода к происходящему на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, беседа прошла в конструктивном ключе. Макрон хочет продолжать переговоры с Путиным.