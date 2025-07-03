Появились кадры бегства боевиков ВСУ с позиций под Волчанском

Кадры бегства украинских военных с позиций в районе города Волчанск Харьковской области опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».
На видео группа боевиков ВСУ спешно покидает позиции в одном из лесных массивов в окрестностях Волчанска. Судя по поднимающемуся дыму, по позициям, с которых сбежали украинские военные, был нанесен удар.
В публикации горовится о продвижении российских бойцов на данном участке.
Напомним, накануне стало известно об уничтожении российскими военными четырех штурмовых групп ВСУ под Волчанском. Две из них были ликвидированы в лесополосах в окрестностях города.