Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры бегства боевиков ВСУ с позиций под Волчанском

По информации источников, украинские военные оставили позиции в лесном массиве в окрестностях города.

Источник: Аргументы и факты

Кадры бегства украинских военных с позиций в районе города Волчанск Харьковской области опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».

На видео группа боевиков ВСУ спешно покидает позиции в одном из лесных массивов в окрестностях Волчанска. Судя по поднимающемуся дыму, по позициям, с которых сбежали украинские военные, был нанесен удар.

В публикации горовится о продвижении российских бойцов на данном участке.

Напомним, накануне стало известно об уничтожении российскими военными четырех штурмовых групп ВСУ под Волчанском. Две из них были ликвидированы в лесополосах в окрестностях города.