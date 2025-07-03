Мэр Кудрявцев открыл школу за два миллиарда в Новосибирске — 825 учебных мест

Новая школа, рассчитанная на 825 учащихся в одну смену, включает в себя отдельный спортивный блок и стадион, что создаст комфортные условия для всестороннего развития детей. Строительство объекта стало частью масштабной программы по развитию образовательной инфраструктуры Новосибирска, особенно в быстрорастущих районах города. После ввода в эксплуатацию школа значительно разгрузит существующие образовательные учреждения Заельцовского района и предоставит местным детям современные условия для обучения.