Мэр Кудрявцев открыл школу за два миллиарда в Новосибирске — 825 учебных мест

В Новосибирске на улице Кубовой, 100 практически завершено строительство новой современной школы стоимостью более 2 миллиардов рублей, готовность объекта составляет 99%. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале, на следующей неделе ожидается проверка со стороны инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, после чего школа сможет принять первых учеников.
«На территории завершаются работы по монтажу ливневой канализации протяжённостью 241 метр — уже установлены шесть из девяти колодцев и проложены трубы, общая готовность коммуникаций составляет 83%», — отметил мэр, добавив, что все работы планируется завершить к середине июля.
Новая школа, рассчитанная на 825 учащихся в одну смену, включает в себя отдельный спортивный блок и стадион, что создаст комфортные условия для всестороннего развития детей. Строительство объекта стало частью масштабной программы по развитию образовательной инфраструктуры Новосибирска, особенно в быстрорастущих районах города. После ввода в эксплуатацию школа значительно разгрузит существующие образовательные учреждения Заельцовского района и предоставит местным детям современные условия для обучения.