Травников провел заседание учредителей Академпарка и подписал соглашение с Газпромбанком

На заседании совет рассмотрел выполнение ранее данных поручений, утвердил отчет Фонда за 2024 год и новую редакцию резидентной политики Технопарка. Отчет за 2024 год представили президент Фонда Ренад Сагдеев и исполнительный директор Алексей Логвинский. Согласно данным, число резидентов Академпарка достигло 354 компаний, из которых 143 — резиденты бизнес-инкубатора. На территории Технопарка размещаются 237 компаний, а общее число сотрудников резидентов превысило 10 тысяч человек, включая более 5,5 тысяч работников компаний на территории парка.