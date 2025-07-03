Травников провел заседание учредителей Академпарка и подписал соглашение с Газпромбанком

Документ, подписанный вице-президентом банка Алексеем Федоровым и президентом Фонда Ренадом Сагдеевым, направлен на развитие технологического предпринимательства и укрепление инновационной экосистемы Академпарка.
На заседании совет рассмотрел выполнение ранее данных поручений, утвердил отчет Фонда за 2024 год и новую редакцию резидентной политики Технопарка. Отчет за 2024 год представили президент Фонда Ренад Сагдеев и исполнительный директор Алексей Логвинский. Согласно данным, число резидентов Академпарка достигло 354 компаний, из которых 143 — резиденты бизнес-инкубатора. На территории Технопарка размещаются 237 компаний, а общее число сотрудников резидентов превысило 10 тысяч человек, включая более 5,5 тысяч работников компаний на территории парка.
В 2024 году статус резидента получили 67 компаний, из них 55 — участники бизнес-инкубатора. Выручка резидентов Академпарка составила свыше 64 млрд рублей, включая более 37 млрд рублей от компаний, расположенных на территории парка. Налоговые поступления резидентов в бюджет Новосибирской области превысили 3,1 млрд рублей, в федеральный бюджет — 3,6 млрд рублей.
Совет также утвердил обновленную резидентную политику, определяющую принципы взаимодействия Фонда и управляющей компании с резидентами, критерии их отбора, предоставляемые льготы и правила взаимодействия в инновационной среде. Новая политика учитывает обновленную классификацию резидентов, включающую категории: инновационные, промышленные компании, партнеры и стратегические партнеры.