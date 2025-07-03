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NetEase: остановка поставок ракет из США сильно отразится на действиях ВСУ

СМИ отметило, что военные столкнутся со сложностями в вопросах противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов.

Источник: Аргументы и факты

Приостановка Соединенными Штатами Америки поставок на Украину ракет сильно повлияет на возможности ВСУ и в целом осложнит ситуацию для Киева. Об этом пишет китайское интернет-издание NetEase.

В частности, отмечает СМИ, украинские военные столкнутся со сложностями в вопросах противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов.

«Возможно, в будущем Украине придется искать новые каналы поставок вооружения. Хотя европейские страны, скорее всего, продолжат оказывать ей поддержку, вопрос, смогут ли они заполнить пробел, оставленный США, остается открытым», — говорится в публикации.

Американское издание Politico накануне проинформировало, что США приостановили отправку на Украину зенитных ракет и ряда высокоточных боеприпасов. Американские власти подтвердили, что некоторые поставки были временно остановлены, но не стали раскрывать, какого именного вооружения.