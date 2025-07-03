Союзники США не знали о планах приостановить военные поставки Украине

Решение Пентагона о временной приостановке поставок некоторых видов вооружений Украине вызвало неожиданную реакцию как в Вашингтоне, так и среди европейских союзников.
Как сообщает Politico со ссылкой на осведомлённые источники, ряд высокопоставленных республиканцев и чиновников ЕС оказались не в курсе этого шага, поскольку Минобороны США не согласовывало его с Госдепартаментом, Конгрессом и даже американским посольством в Киеве.
По данным издания, такое решение связано с опасениями заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби и его команды относительно критического истощения запасов некоторых видов вооружений в США. При этом ни президент Украины Владимир Зеленский, ни спецпосланник США Кит Келлог, ни руководство ЕС не были предупреждены заранее.
Один из источников отметил, что отсутствие координации внутри администрации США и с союзниками может осложнить дальнейшие переговоры по военной поддержке Киева.
Ранее сообщалось, что США заранее уведомили Украину о приостановке военных поставок.