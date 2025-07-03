Союзники США не знали о планах приостановить военные поставки Украине

По данным издания, такое решение связано с опасениями заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби и его команды относительно критического истощения запасов некоторых видов вооружений в США. При этом ни президент Украины Владимир Зеленский, ни спецпосланник США Кит Келлог, ни руководство ЕС не были предупреждены заранее.