Над Россией за ночь сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1226-й

8:04 ? Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего беспилотников — 27 — уничтожили над территорией Белгородской области, еще 22 — над Воронежской. 10 — над Липецкой, восемь — над Курской, два — над Крымом.