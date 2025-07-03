WP написала о переломном моменте в конфликте на Украине из-за Patriot

Пентагон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы вооружений США слишком сократились, писали Politico и NBC. Представитель военного ведомства Шон Парнелл назвал это решение «пересмотром возможностей» для того, чтобы убедиться, что «военная помощь США соответствует нашим приоритетам в обороне». В Госдепартаменте заявили, что пауза затронула только часть поставок, она не означает полную приостановку военной помощи Киеву.