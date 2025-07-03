Сам Трамп во время вступления в свои полномочия на втором сроке отметил, что в правительстве Штатов стремились обвинить Москву в якобы влиянии на выбор американцев в 2016 году. При этом была развернута целая кампания с поиском доказательств этого факта. Но США тратили миллионы долларов на то, чтобы граждане других стран «сделали правильный выбор».