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Трамп-младший прокомментировал доклад разведки США о роли России в выборах 2016 года

Сын Трампа призвал ЦРУ продолжить разоблачения о якобы вмешательстве РФ в выборы.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп-младший, сын президента США, публично поддержал действующего директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в его усилиях по разоблачению фальсификаций вокруг расследования о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года.

В своем аккаунте в соцсети Трамп-младший заявил, что даже некоторые сотрудники ЦРУ теперь признают: бывший директор агентства Джон Бреннан и его команда сфабриковали ложную разведывательную оценку. По его словам, это было сделано специально, чтобы навредить Дональду Трампу с помощью необоснованных утверждений о якобы вмешательстве России.

«Бреннан и его приближенные сфабриковали ложную оценку разведывательного сообщества, чтобы навредить Трампу при помощи бредовых утверждений о России. Продолжайте раскрывать правду, директор Рэтклифф», — написал он в соцсети X.

Сам Трамп во время вступления в свои полномочия на втором сроке отметил, что в правительстве Штатов стремились обвинить Москву в якобы влиянии на выбор американцев в 2016 году. При этом была развернута целая кампания с поиском доказательств этого факта. Но США тратили миллионы долларов на то, чтобы граждане других стран «сделали правильный выбор».

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