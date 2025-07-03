Дональд Трамп-младший, сын президента США, публично поддержал действующего директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в его усилиях по разоблачению фальсификаций вокруг расследования о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года.
В своем аккаунте в соцсети Трамп-младший заявил, что даже некоторые сотрудники ЦРУ теперь признают: бывший директор агентства Джон Бреннан и его команда сфабриковали ложную разведывательную оценку. По его словам, это было сделано специально, чтобы навредить Дональду Трампу с помощью необоснованных утверждений о якобы вмешательстве России.
«Бреннан и его приближенные сфабриковали ложную оценку разведывательного сообщества, чтобы навредить Трампу при помощи бредовых утверждений о России. Продолжайте раскрывать правду, директор Рэтклифф», — написал он в соцсети X.
Сам Трамп во время вступления в свои полномочия на втором сроке отметил, что в правительстве Штатов стремились обвинить Москву в якобы влиянии на выбор американцев в 2016 году. При этом была развернута целая кампания с поиском доказательств этого факта. Но США тратили миллионы долларов на то, чтобы граждане других стран «сделали правильный выбор».