Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии взяли под контроль продажу алкоголя в летних кафе

Продажа алкоголя в летних кафе и заведениях общепита Башкирии с 1 сентября будет вестись по новым условиям. Закон об этом подписал Глава республики Радий Хабиров.

Источник: Башинформ

Как следует из официального документа, заведения должны будут строго выполнять правила розницы спиртного, установленные федеральным законом и подзаконными актами, а также получить специальное заключение о соответствии сезонного зала требованиям и нормативам.

«Сезон летних кафе в нашем климате довольно короткий, и в законодательном регулировании продажи алкоголя в таких заведениях мы видим некоторые пробелы. Закон призван упорядочить эту деятельность, сделать ее прозрачной и понятной для предпринимателей и защитить права потребителей. Новые требования вступают в силу только осенью, поэтому у бизнеса будет время на подготовку», — прокомментировал председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев.

Ранее сообщалось, что в Башкирии запретили продажу безалкогольных энергетиков.