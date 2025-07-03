В Башкирии взяли под контроль продажу алкоголя в летних кафе

«Сезон летних кафе в нашем климате довольно короткий, и в законодательном регулировании продажи алкоголя в таких заведениях мы видим некоторые пробелы. Закон призван упорядочить эту деятельность, сделать ее прозрачной и понятной для предпринимателей и защитить права потребителей. Новые требования вступают в силу только осенью, поэтому у бизнеса будет время на подготовку», — прокомментировал председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев.