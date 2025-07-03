Guardian: США лишили Киев оружия, чтобы направить силы на борьбу с Китаем

Американские власти решили прекратить поставки оружия киевскому режиму, потому что сначала были сосредоточены на конфликте Израиля и Ирана, а затем решили направить силы на борьбу с Китаем, пишет The Guardian.
«США должны перенаправить ресурсы из Европы и Ближнего Востока на борьбу с угрозой, исходящей от Китая», — говорится в материале.
Уточняется, что подобный вывод можно сделать из выступления пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, который в среду, 2 июля, подтвердил приостановку поставок оружия на Украину, «чтобы поставить интересы Америки на первое место».
«Долгое время, четыре года, при администрации Байдена, мы раздавали оружие и боеприпасы, не задумываясь о том, сколько у нас есть. Я думаю, что этот президент (Трамп, — прим. ред.) был избран для того, чтобы поставить эту страну (США, — прим. ред.) на первое место и защитить родину, а затем это сдвиг в сторону Индо-Тихоокеанского региона», — приводятся в материале слова Парнелла.
Автор подчеркивает, что Израиль 68% иностранного оружия закупал именно у США, пока сложно делать выводы о прекращении поставок на Ближний Восток.
Ранее в The Guardian писали, что США намеренно ударили по Киеву, отказавшись предоставить оружие.