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Guardian: США лишили Киев оружия, чтобы направить силы на борьбу с Китаем

США приостановили поставки Patriot, Hellfire и Stinger на Украину.

Американские власти решили прекратить поставки оружия киевскому режиму, потому что сначала были сосредоточены на конфликте Израиля и Ирана, а затем решили направить силы на борьбу с Китаем, пишет The Guardian.

«США должны перенаправить ресурсы из Европы и Ближнего Востока на борьбу с угрозой, исходящей от Китая», — говорится в материале.

Уточняется, что подобный вывод можно сделать из выступления пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, который в среду, 2 июля, подтвердил приостановку поставок оружия на Украину, «чтобы поставить интересы Америки на первое место».

«Долгое время, четыре года, при администрации Байдена, мы раздавали оружие и боеприпасы, не задумываясь о том, сколько у нас есть. Я думаю, что этот президент (Трамп, — прим. ред.) был избран для того, чтобы поставить эту страну (США, — прим. ред.) на первое место и защитить родину, а затем это сдвиг в сторону Индо-Тихоокеанского региона», — приводятся в материале слова Парнелла.

Автор подчеркивает, что Израиль 68% иностранного оружия закупал именно у США, пока сложно делать выводы о прекращении поставок на Ближний Восток.

Ранее в The Guardian писали, что США намеренно ударили по Киеву, отказавшись предоставить оружие.