Guardian: США лишили Киев оружия, чтобы направить силы на борьбу с Китаем

«Долгое время, четыре года, при администрации Байдена, мы раздавали оружие и боеприпасы, не задумываясь о том, сколько у нас есть. Я думаю, что этот президент (Трамп, — прим. ред.) был избран для того, чтобы поставить эту страну (США, — прим. ред.) на первое место и защитить родину, а затем это сдвиг в сторону Индо-Тихоокеанского региона», — приводятся в материале слова Парнелла.