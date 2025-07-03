«Мрачная расплата»: вот к чему привела ненависть Трампа к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп ослабил военную поддержку Украине из-за неприязни к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом пишет британский журнал The Economist.
«Украина оказалась перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет», — сказано в публикации.
Автор статьи утверждает, что ослабевающая поддержка Киеву связана именно с личной неприязнью американского лидера к главе киевского режима. В статье отмечается, что Трамп с момента своего возвращения в январе этого года на пост президента США не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия Киеву.
Накануне Вашингтон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger. Причиной стало сокращение собственных запасов. Как передает американская газета Politico, такое решение приняли, чтобы не допустить критического истощения арсеналов.
Издание сообщает, что руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби инициировал проверку складов, которая выявила серьезное снижение запасов артиллерийских снарядов, зенитных ракет и других боеприпасов. Решение о приостановке поставок приняли еще в начале июня этого года, однако оно вступило в силу только сейчас.
Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х назвал такое решение Пентагона подарком президенту России Владимиру Путину. По его словам, решение отказаться от поставок ракет PAC-3 особенно критично для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку только эти ракеты позволяют комплексам Patriot, переданным Германией, эффективно перехватывать российские баллистические ракеты.
Напомним, после ставшего знаменитым конфликта в Овальном кабинете американский лидер не очень хорошо отзывался о главе киевского режима. Среди прочего, в своей соцсети Truth Social президент США опубликовал пост, в котором назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны. Кроме того, Трамп назвал проблемы с Зеленским причиной задержки урегулирования по Украине и обвинил украинского политика в отказе от проведения голосования.