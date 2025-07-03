«Мрачная расплата»: вот к чему привела ненависть Трампа к Зеленскому

Напомним, после ставшего знаменитым конфликта в Овальном кабинете американский лидер не очень хорошо отзывался о главе киевского режима. Среди прочего, в своей соцсети Truth Social президент США опубликовал пост, в котором назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны. Кроме того, Трамп назвал проблемы с Зеленским причиной задержки урегулирования по Украине и обвинил украинского политика в отказе от проведения голосования.