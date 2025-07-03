Премьер-министр Башкирии поздравил Беларусь с Днем независимости

Андрей Назаров остановился на основных направлениях сотрудничества Башкирии и Беларуси в настоящее время. Так, в 2025 году в Уфе откроется генконсульство Беларуси в Уфе. Решение уже принято и согласовано с главой федерального правительства. В консульский округ войдут, кроме Башкирии, Калмыкия, Удмуртия, Астраханская, Оренбургская и Самарская области.
«С 2001 года у нас работает посольство Беларуси, но консульство — это более высокий уровень отношений. Кстати, в Минске представительство Башкортостана существует уже четвертый год», — отметил Андрей Назаров.
Он напомнил также, что при поддержке Главы Башкирии Радия Хабирова сейчас идет активная работа над созданием первого в нашей стране индустриально-инвестиционного кластера с участием белорусских предприятий и рассказал об успешных проектах промышленной кооперации Башкирии и Беларуси. Подробнее об этом в — в материале «Башинформа».