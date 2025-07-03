Премьер-министр Башкирии поздравил Беларусь с Днем независимости

Сегодня Беларусь отмечает День независимости. Он приурочен к важному событию: 3 июля 1944 года от фашистов был освобожден Минск. Об этом в соцсетях напомнил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров, отметивший, что выбор этой даты в качестве главного государственного праздника напоминает о том, что у нас с белорусами общие ценности, общие предки и общая история. Он пожелал Беларуси процветания, мира и новых достижений.