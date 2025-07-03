ВС России обескровили группировку ВСУ под Красноармейском

Ранее «МК» писал, что операция по освобождению Красноармейска (Покровска), где разворачиваются ожесточенные бои, может завершиться в середине лета. По данным противника, здесь ВС РФ сосредоточили мощную группировку в 120 тысяч человек, чего ранее не было ни на одном участке фронта.