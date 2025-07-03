ВС России обескровили группировку ВСУ под Красноармейском

Российские войска продолжают успешную освободительную операцию в направлении города Красноармейска в Донецкой Народной Республике, взяв под плотный контроль трассу снабжения группировки ВСУ на Павлоград. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимановский, передает ТАСС.
Трасса Красноармейск — Павлоград полностью контролируется российской артиллерией. Также дорога и ее окрестности находятся под наблюдением дронов ВС РФ.
«Дорога Красноармейск — Павлоград теперь под плотным, непрерывным огнем нашей артиллерии и FPV-дронов. Это ключевая дорога снабжения группировки противника в Красноармейске, и движение по ней фактически невозможно», — отметил Кимаковский.
По словам советника главы ДНР, укронацисты пытаются искать обходные пути, перемещаются по проселочным дорогам. Однако российские военнослужащие достают и до них артиллерией и беспилотниками.
Ранее «МК» писал, что операция по освобождению Красноармейска (Покровска), где разворачиваются ожесточенные бои, может завершиться в середине лета. По данным противника, здесь ВС РФ сосредоточили мощную группировку в 120 тысяч человек, чего ранее не было ни на одном участке фронта.