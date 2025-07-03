МИД: Азербайджан не предоставил консульский доступ к арестованным

«Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, ещё консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен. Наши дипломаты в Баку работают, мы работаем здесь с нашими азербайджанскими коллегами по линии Смоленская площадь — посольство Азербайджана», — сказала она в эфире «Соловьёв Live».