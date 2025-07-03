Депутат ПМР также обратил внимание на то, что Гуцул представляет политическую силу, которая открыто заявила, что выступает против заталкивания Молдавии под контроль Евросоюза и Румынии и за дружбу с Россией. По его словам, Санду ведет дело к скорому поглощению Молдавии Румынией, так как молдавскую энергосистему фактически передают румынам, а приезжих из Румынии назначают на важные посты.