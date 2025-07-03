В России оценили, сколько Украина продержится без американских поставок оружия

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Life.ru спрогнозировал, сколько Украина сможет продержаться без поставок оружия из США.
Как заметил собеседник издания, приостановка поставок оружия на Украину Белым домом представляет собой не что иное, как ревизию вооружения, оставшегося на складах Соединенных Штатов. Эксперт указал, что американцы поставили очень большое количество оружия на Украину, но у них сейчас перерасход из-за Израиля.
По мнению Матвийчука, президент США Дональд Трамп дал Пентагону команду провести ревизию. Собеседник издания допускает, что после того, как ревизия закончится, «пускалки опять возобновятся», поскольку Украина в интересах политической орбиты Штатов, и ей будут если не напрямую, то косвенно оказывать помощь.
При этом эксперт обратил внимание на то, что Европа не сможет заменить США из-за слабости военно-промышленного комплекса (ВПК) и ограниченности самого вооружения, ведь европейцы тоже закупают оружие в Штатах, и даже если Европа начнет осуществлять больше поставок, то компенсировать объемы США ей все равно не удастся.
Матвийчук полагает, что коллапса не произойдет, но кризисная ситуация для Украины уже понемногу вырисовывается. Он спрогнозировал, что если Белый дом не возобновит поставки, то в течение двух-трех месяцев оружие на Украине закончится. Собеседник издания добавил, что у украинцев есть техника немецкого и французского производства, то есть, пока не закончатся запасы, стрелять они будут, но это все в ограниченном количестве.
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