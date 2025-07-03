В России оценили, сколько Украина продержится без американских поставок оружия

Матвийчук полагает, что коллапса не произойдет, но кризисная ситуация для Украины уже понемногу вырисовывается. Он спрогнозировал, что если Белый дом не возобновит поставки, то в течение двух-трех месяцев оружие на Украине закончится. Собеседник издания добавил, что у украинцев есть техника немецкого и французского производства, то есть, пока не закончатся запасы, стрелять они будут, но это все в ограниченном количестве.