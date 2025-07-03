Узбекистан и Малайзия совместно изучают вклад исламского мира в науку и технологии

Ректор Международной академии исламоведения РУз Музаффар Камилов рассказал о реформах в религиозно-образовательной сфере республики, широкой пропаганде идей толерантности и солидарности в обществе посредством науки, призвал к расширению двусторонних обменов учеными и исследованиями в этой области.
В ходе двухдневного семинара состоялись сессии «Политология, политическая философия и моральное управление» и «Революционные инновации в математике, астрономии и медицинских инновациях». Около пятидесяти ученых из исламского мира, представили 27 научных работ.
Сотрудничество с узбекской стороной, начавшееся пять лет назад с подписания меморандума о взаимопонимании, сегодня превратилось в площадку для постоянного диалога и исследований. Наш институт сотрудничает с несколькими ведущими институтами Узбекистана. Этот семинар предоставляет важную платформу для изучения великого научного наследия мусульманских ученых в различных областях, таких как наука, технологии, религия, психология, общество, юриспруденция, хадисы и тафсир.
Участники семинара выразили надежду, что его результаты послужат созданию взаимовыгодных исследовательских проектов между институтами Узбекистана и Малайзии, публикации книг и статей, а также укреплению академических связей посредством программ обмена преподавателями и студентами.