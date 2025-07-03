Узбекистан и Малайзия совместно изучают вклад исламского мира в науку и технологии

Сотрудничество с узбекской стороной, начавшееся пять лет назад с подписания меморандума о взаимопонимании, сегодня превратилось в площадку для постоянного диалога и исследований. Наш институт сотрудничает с несколькими ведущими институтами Узбекистана. Этот семинар предоставляет важную платформу для изучения великого научного наследия мусульманских ученых в различных областях, таких как наука, технологии, религия, психология, общество, юриспруденция, хадисы и тафсир.