МИД: Азербайджан не предоставил консульский доступ к арестованным

Россия исходит из того, что консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам будет предоставлен. Об этом в четверг, 3 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Я только что была на связи, перед эфиром, с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, еще консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен, — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».
Ранее послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения журналистов. Позже стало известно, что азербайджанская сторона не ответила на ноты с требованием предоставить доступ консулам к арестованным гражданам России.
Тогда же Мария Захарова заявила, что Азербайджан должен принять определенные меры, чтобы вернуть межгосударственные отношения с Россией к уровню стратегического союзничества. По ее словам, многие лица, которые намерены испортить отношения между государствами. В деталях конфликта между государствами разбиралась «Вечерняя Москва».