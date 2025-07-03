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МИД: Азербайджан не предоставил консульский доступ к арестованным

Россия исходит из того, что консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам будет предоставлен. Об этом в четверг, 3 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия исходит из того, что консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам будет предоставлен. Об этом в четверг, 3 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Я только что была на связи, перед эфиром, с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, еще консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен, — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

Ранее послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения журналистов. Позже стало известно, что азербайджанская сторона не ответила на ноты с требованием предоставить доступ консулам к арестованным гражданам России.

Тогда же Мария Захарова заявила, что Азербайджан должен принять определенные меры, чтобы вернуть межгосударственные отношения с Россией к уровню стратегического союзничества. По ее словам, многие лица, которые намерены испортить отношения между государствами. В деталях конфликта между государствами разбиралась «Вечерняя Москва».

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