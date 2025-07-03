МИД: Азербайджан не предоставил консульский доступ к арестованным

— Я только что была на связи, перед эфиром, с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, еще консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен, — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».