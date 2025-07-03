Захарова: Консульский доступ к арестованным в Азербайджане еще не предоставлен

Консульский доступ к арестованным в Азербайджане гражданам России до сих пор не предоставлен. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Накануне послы российской дипмиссии в Баку направили в Министерство иностранных дел Азербайджана ноту с требованием предоставить консульский доступ к задержанным гражданам Российской Федерации. Однако власти республики ноту проигнорировали.
Кроме того, российский дипломаты рассказали, что и другие находящиеся в Азербайджане граждане России жалуются на применение физического насилия к ним и членам их семей, а также проверки документов и визиты неизвестных людей прямо домой.
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