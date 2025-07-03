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Байден заявил, что напишет в мемуарах о конфликте России и Украины

Джо Байден пытался донести одну мысль более 10 минут, пишет NYP.

Бывший президент США Джо Байден на съезде Общества управления человеческими ресурсами (SHRM) в Сан-Диего заявил, что планирует в своих мемуарах написать о конфликте России и Украины, пишет New York Post.

Уточняется, что политик более 10 минут пытался донести одну мысль, бессвязно выражаясь.

«Ну, вы знаете… Странно звучит… проблема в том, что времени не так много», — смог сказать Байден.

Позже он добавил, что мемуары будут затрагивать его 4 года на посту президента страны, кроме конфликта на Украине он опишет, «как поднимал НАТО из руин».

Книга будет готова к марту 2026 года, ее объем составит — 500 страниц, отметил Байден.

Политик также рассказал, что ему до сих пор звонят из Европы и «просят принять участие» — в чем, он не уточнил.

Ранее в Капитолии заменили портрет Трампа после его слов о явно искаженной версии.

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