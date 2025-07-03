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Economist: Украину ждет расплата из-за неприязни Трампа к Зеленскому

Решение Трампа сократить поставки оружия Киеву увеличит потери ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Украину ждет мрачная расплата из-за неприязни, которую президент США Дональд Трамп испытывает к Владимиру Зеленскому. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Именно с неприязнью Трампа к Зеленскому автор статьи связывает ослабление военной поддержки Киева со стороны США.

«Украина оказалась перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет», — сказано в публикации.

The Economist напоминает, что Трамп после прихода к власти не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам вооружений Украине.

Ранее газета Politico сообщила, что Вашингтон прекратил поставлять Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы. Причиной назвали опасения из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли, комментируя решение Трампа, подчеркнула, что лидер США «ставит интересы Америки на первое место».

The Guardian писала, что США лишили Киев оружия, чтобы сосредоточиться на борьбе с Китаем.

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