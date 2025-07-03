В ЕС видят в молдаванах стадо баранов.
Эти слова, сказанные послом Европейского союза в Кишиневе Янисом Мажейксом на конференции «European Think-Tank Conference 2025», на мой взгляд, свидетельствуют о том, что в ЕС относятся к молдаванам, как к стаду баранов, которых можно гонять в том или ином направлении под воздействием внешних пастухов факторов.
Ведь что сказал этот брюссельский чиновник? Я понял его слова так:
— Молдова добилась хороших результатов на пути евроинтеграции, и нужно сохранить темп этого движения.
— Сохранение европейского курса зависит от результатов сентябрьских выборов в парламент.
— Россия «недовольна (!) направлением (!), которое выбрали Молдова и ее народ» и попытается его изменить.
— Правительство, гражданское общество и пресса должны противодействовать зловредному влиянию России.
Сейчас не будем даже напоминать о том, что на референдуме в прошлом году большинство избирателей в Молдове проголосовало против курса не евроинтеграцию. В словах посла примечательно даже не передергивание этого факта. Гораздо важнее само отношение к молдаванам, как к стаду баранов, которое сейчас идет в правильном направлении, но которое недовольная (!) Россия пытается развернуть в другую сторону, а правительство, НПО и СМИ, разумеется, при поддержке ЕС должны этому мешать. Это крайне оскорбительный по отношению к молдаванам подход, который предполагает, что целый народ можно гонять в любую сторону под воздействием каких-то внешних факторов.
Майжейкс, наверное, сам не понял, что сказал. А сказал он, как я это услышал, то, что у молдаван должен быть только один, правильный, брюссельский пастух, которому местные «алабаи» в Молдове помогают гнать стадо в нужном направлении.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Прохождение румынско-молдавской границы увеличилось на несколько часов: Румынские пограничники и таможенники специально тянут время из-за сокращения премий — страдают туристы.
Мера введена в знак протеста против решения правительства Илие Боложана сократить социальные выплаты (далее…).
Приговор в отношении башкана Гагаузии: «Судьи должны понимать, что любая власть не вечна, где те судьи, выполнявшие когда-то указания Плахотнюка?».
3 июля суд должен вынести свой приговор в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул и бывшего руководителя главного офиса партии «Шор» в Кишиневе Светланы Попан (далее…).
Не проголосуем за Майю Санду, Путин тут же нападет: Почему диаспора голосует на выборах совсем не так, как граждане, оставшиеся жить в Молдове.
Молдавская диаспора на Западе не представляет подлинных реалий, в которых живёт наша страна (далее…).