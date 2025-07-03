Сейчас не будем даже напоминать о том, что на референдуме в прошлом году большинство избирателей в Молдове проголосовало против курса не евроинтеграцию. В словах посла примечательно даже не передергивание этого факта. Гораздо важнее само отношение к молдаванам, как к стаду баранов, которое сейчас идет в правильном направлении, но которое недовольная (!) Россия пытается развернуть в другую сторону, а правительство, НПО и СМИ, разумеется, при поддержке ЕС должны этому мешать. Это крайне оскорбительный по отношению к молдаванам подход, который предполагает, что целый народ можно гонять в любую сторону под воздействием каких-то внешних факторов.